Nyt sejlrutesystem kan være på vej i Kattegat og Skagerrak

I næste uge er et nyt sejlrutesystem i Kattegat og Skagerrak, der skal passe bedre til store skibe og mindske risiko for ulykker samt sikre beskyttelse af havmiljøet, på dagsordenen på et IMO-møde.

Bag forslaget til de nye ruter står Danmark og Sverige via Søfartsstyrelsen og Transportstyrelsen.

Af en meddelelse fra Danske Rederier lyder det, at den nye infrastruktur omfatter "to anbefalede ruter mellem Hanstholm og Skagen, et trafiksepareringssystem ved Skagen, dybvandsrute med sideruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå, samt en ny rute langs den svenske kyst."

Det nye system ventes at kunne blive etableret 1. juli 2020, såfremt at IMO blåstempler forslaget fra Danmark og Sverige.

"Særligt for de store skibe vil de foreslåede nye sejlrutesystemer få en betydning for sejlladssikkerheden. Med de nye ruter vejledes og adskilles modgående skibstrafik bedre, end det er tilfældet i dag, og dermed bliver sejladsen mere forudsigelig," lyder det fra Danske Rederiers chefkonsulent Morten Glamsø i meddelelsen.

70.000 skibe passerer hvert år gennem Kattegat ifølge Danske Rederier.

