Søren Skou: Der kommer ikke ubemandede containerskibe i min levetid

Det bliver ikke Maersk Line, der kommer til at gå forrest med udviklingen mod ubemandede handelsskibe i fremtiden.

Topchef i Maersk Group Søren Skou afviser fuldstændig i et interview med Bloomberg, at fænomenet er relevant for Maersk Line foreløbigt eller kunne blive en realitet i CEO'ens levetid. Søren Skou er i dag 53 år.

"Selvom teknologien udvikler sig, tror jeg ikke, at vi vil få tilladelse til at sejle rundt med 400-meter lange containerskibe, som vejer 200.000 tons uden nogle mennesker om bord. Jeg tror ikke, at det vil være noget, der vil drive effektiviteten, ikke i min tid," siger Søren Skou til Bloomberg.

Maersk har beskæftiget sig med autonome skibe i regi hos Svitzer, der har udviklet en mindre slæbebåd, der kan drives ubemandet. Men den udvikling vil altså ikke sprede sig til containersegmentet.

"Det er ikke en hjørnesten i vores strategi," siger Søren Skou.

