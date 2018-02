Fagforeningen Danske Lodser har opsagt alle aftaler med DanPilot.

Både den gældende overenskomst og otte tillægsaftaler mellem Danske Lodser og DanPilot er opsagt til genforhandling, skriver Søfartens Ledere torsdag. Aftalen er dermed ophævet med det planlagte varsel på tre måneder, så det har bortfald den 10. maj 2018.

Særligt aftalen vedrørende hviletid har længe været et stridspunkt mellem parterne. Dette gælder især hovedreglen, som er 11 timers-reglen, der gælder for alle andre arbejdstagere.

"For lodserne gives det såkaldt kompenserende hvile ikke umiddelbart efter den arbejdsperiode, den skal beskytte imod, men udskydes ofte i op til 72 timer," siger Lars Sigvardt, formand for Danske Lodser.

Han påpeger, at det i alle jobfunktioner er nødvendigt at få den nødvendige hvile, og at det også gælder for lodser.

"Får man ikke det, har det konsekvenser for den enkelte, der belastes både fysisk og psykisk, men også for sejladssikkerheden," siger han:

"Vi ser derfor frem til at genforhandle alle vores aftaler med DanPilot, og bl.a. få skabt en ordentlig og bæredygtig balance mellem arbejdstid og hviletid."

