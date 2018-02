Forsvarsminister: Rusland stod bag cyberangreb på Maersk

Rusland stod bag det globale cyberangreb, der sidste sommer ramte blandt andre Mærsk og påførte koncernen et milliardtab.

Det siger den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson, ifølge BBC og flere andre britiske medier.

Rusland afviser anklagerne.

Storbritannien siger, at russerne slap angrebet løs på Ukraine. Derefter bredte det sig videre ud over Europa.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) siger, at Danmark er helt enig i den britiske vurdering.

"Det peger direkte tilbage til den russiske stat og det russiske militær," siger Claus Hjort Frederiksen, der torsdag er til forsvarsministermøde i Nato i Bruxelles.

Han siger, at det russiske cyberangreb ikke har noget at gøre med spionage, hvor man forsøger at indhente oplysninger.

"Det særligt farlige er, at man hacker sig ind for at forvolde skade," siger Claus Hjort Frederiksen.

"Russerne har løftet det her op på et højere niveau, hvor det bare går ud på at forvolde skade ligesom i et militært angreb," siger han.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters afviser Ruslands regering at have stået bag angrebet.

Talsmand for den russiske regering, der har hovedsæde i Kreml, Dmitrij Peskov, siger ifølge Reuters, at anklagerne er uden substans.

Det er et udryk for en "russofobisk" kampagne udført af vestlige regeringer, siger han.

Claus Hjort Frederiksen siger, at alle frygter, at russerne vil fortsætte ad samme spor, hvor de også har prøvet at blande sig i valg i USA.

"Det er en strategi, der går ud på at underminere de vestlige demokratier," siger forsvarsministeren.

"Det skal vi selvfølgelig beskytte os imod," siger han.

Nato har gjort cyberangreb til et sikkerhedspolitisk domæne, der i værste fald kan udløse et kollektivt forsvar.

Danmark optrapper også indsatsen mod cyberangreb som led i det nye forsvarsforlig.

"Jeg nærer ingen illusioner om, at russerne vil erkende, at de står bag det her," siger Claus Hjort Frederiksen.

"De vil bare lyve os op i vores åbne ansigt," siger han.

Søren Skou: Tab af markedsandele fortsætter i 2018

Maersk Line skal finde formlen til kommerciel vækst

Maersk Line får overskud på 541 mio dollars i 2017