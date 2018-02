Vestager ventes at slå ned på priskartel i fragt af biler

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager og hendes embedsmænd i Bruxelles er efter seks års efterforskning klar med bøder til japanske fragtrederier af biler samt norske Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (WWL) og andre for ulovligt at have aftalt priser.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I samarbejde med konkurrencemyndighederne i Japan og USA ransagede EU-Kommissionen tilbage i september 2012 de involverede parter, der også tæller de tre japanske rederier K Line, NYK og Mitsui O.S.K Lines (MOL), på mistanke om et priskartel, og deltagerne har siden fået store bøder i bl.a. USA, Japan, Australien og Kina.

EU-Kommissionen kan idømme bøder på op til 10 pct. af omsætningen i virksomheder, der bryder konkurrencereglerne. Prisaftalerne blandt de såkaldte car carriers omfatter også fragt af landbrugsmaskiner og byggematerialer.

Nye bøder til de store bilrederier

Alene Wallenius Wilhelmsen Logistics hensatte i tredje kvartal 200 mio. dollars i den omfattende kartelsag, skriver Reuters. Heraf var 98 mio. dollars en bøde i USA, 34 mio. dollars i Japan og 7 mio. dollars i Kina.

Også Nissan Motor Car Carrier og Eukor Car Carriers har fået bøder i sagen.

Höegh Autoliners valgte sidste efterår at indgå forlig med det amerikanske justitsministerium. Forliget betød, at rederiet betalte en bøde på 21 mio. dollars for overtrædelser, som er relateret til eksport fra USA til Mellemøsten.

Selskabet oplyser desuden, at afledte sager i Kina, Japan, Mexico, New Zealand og Sydkorea alle var afsluttede uden at ende med bødekrav.

