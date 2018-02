DFDS bruger milliardbeløb på to nye skibe

Rederiet DFDS har investeret i to nye skibe. Det kommer til at koste 1,8 mia. kr. frem mod 2021. De 200 mio. kr. betales i år.

Det skriver virksomheden i en fondsbørsmeddelelse mandag.

DFDS oplyser, at begge skibe planlægges at blive indsat på en af ruterne, der forbinder Litauen med enten Sverige eller Tyskland. Virksomheden vurderer, at den baltiske region ventes at fortsætte med at vokse og udvikle sig fremover.

"Denne investering afspejler vores tro på en fortsat stærk udvikling i den baltiske region. De nye skibe vil gøre det muligt for os at forbedre serviceniveauet for alle vores kunder og samtidigt gøre rutenetværket mere effektivt, også miljømæssigt," siger CEO Niels Smedegaard, der er direktør i rederiet.

Det ventes, at investeringen vil øge netværkets samlede fragtkapacitet med omkring 30 pct., oplyser DFDS i meddelelsen. Som følge af investeringen øger rederiet sin investeringsforventning til 2018 til 1,3 mia. kr. fra tidligere 1,1 mia. kr.

Det fremgår af meddelelsen, at skibene skal bygges af Guangzhou Shipyard International Co, Ltd. i Kina. Skibene er designet til hver at transportere 4500 "lane meter" fragtenheder og passagerbiler samt 600 passagerer.

Leveringen af de to skibe vil ske i henholdsvis første og tredje kvartal i 2021, oplyser DFDS.

