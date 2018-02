IMO bakker op om globalt svovlforbud

Det kan snart blive forbudt at have ulovligt brændstof ombord på skibe.

Medlemslandene i FN's søfartsorganisation IMO har i den forgangne uge drøftet og bakket op om et forslag, som vil gøre det ulovligt at have brændstof med højt svovlindhold ombord på skibe efter 2020, medmindre skibet har en scrubber installeret til at rense røgen.

Dette var første skridt til at gøre håndhævelsen af svovlkravene mere simpel Maria Skipper Schwenn, direktør, Danske Rederier

Som tidligere beskrevet af ShippingWatch har der været stor opbakning til forslaget, og fredag er man så blevet enig om at indstille forbuddet til IMO's miljøkomite. Det sker som en hastesag, hvilket betyder, at der skal stemmes om forbuddet allerede i oktober.

Det oplyser brancheforeningen Danske Rederier og Søfartsstyrelsen.

Forslaget vil træde i kraft i marts 2020 i forlængelse af de længe ventede svovlkrav. Det vil sige, at skibe herefter kun må sejle med brændstof med 0,5 pct. indhold af svovl. Det vil samtidig være forbudt at have brændstof ombord, som har et højere svovlindhold end 0,5 pct. Begge krav gælder dog kun, hvis skibet ikke har en scrubber installeret.

Skal sikre håndhævelse

Ifølge Danske Rederier vil det nye forbud gøre det lettere at håndhæve de kommende svovlkrav. Det er en stor bekymring hos flere rederiforeninger, at synderne vil få en fordel, hvis ikke kravet bliver håndhævet ens alle steder.

"Dette var første skridt til at gøre håndhævelsen af svovlkravene mere simpel. Nu tager IMO også fat på selve praktikken omkring implementering for at sikre, at både brændstofleverandører, rederier og myndigheder har de rigtige redskaber og vejledninger til at efterleve svovlkravene. Et møde af en uges varighed med særligt fokus på implementering af svovlkravene er planlagt til juli 2018," udtaler direktør Maria Skipper Schwenn.

Samme melding lyder fra Søfartsstyrelsen.

"Forslaget om et globalt forbud mod at sejle med brændstof med højt svovlindhold er et skridt i den rigtige retning. Vi arbejder for at mindske konkurrenceforvridningen mellem de forskellige flagstater, og forbuddet vil fremme håndhævelse af reglerne og dermed være med til at skabe ens rammevilkår," udtaler direktør Andreas Nordseth.

