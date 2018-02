Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Skous kamp for det nye Maersk

Fredag kom Maersk-gruppen med regnskab for 2017, hvor det konsoliderede resultat blev et millliardunderskud. Maersk Line vendte omvendt et underskud til overskud i det forgangne år, mens tal fra tyske Hamburg Süd for første gang nogensinde blev offentlige.

Maersk Line får overskud på 541 mio dollars i 2017

Her er de første regnskabstal fra Hamburg Süd

APM Terminals ramt af milliardnedskrivning

Her er overblikket over Maersks fremtidige kerneforretning

Hovedfigur i APM Terminals forlader Maersk

Maersk er fremme ved år nul

Ugen bød også på regnskaber fra flere andre danske storspillere som DSV og DFDS:

DSV venter driftsoverskud på over 5 mia kr i 2018

Her spejder DSV efter nye opkøb

Jens Bjørn Andersen, CEO for DSV, leder efter nye opkøb for at øge selskabets markedsandel.

For første gang kan DFDS-topchef Niels Smedegaard mærke konsekvenserne af Storbritanniens farvel til EU:

DFDS løfter indtjening og omsætning

Nu rammes DFDS af briternes exit fra EU

Et svovlforbud nærmer sig

Medlemslandene i IMO drøftede i denne uge et forslag om at forbyde skibe at have brændstof ombord, der overskrider et svovlindhold på 0,5 pct. Med mindre skibet har en scrubber installeret til at rense for svovl. Forslaget har samlet industri, medlemslande og ngo'er, der har været overraskende enige i sagen.

IMO vil fremskynde datoen for nyt globalt svovlforbud

IMO's generalsekretær om globale svovlkrav: Der er ingen vej tilbage

Bimco: Manglende beslutning om svovl vil svække IMO

