Rederiforeninger overvejer at slå sig sammen

De to rederiforeninger Danske Rederier og Rederiforeningen af 2010 kan i fremtiden blive til én.

I hvert fald overvejer de to foreninger, som repræsenterer henholdsvis den oceangående handelsflåde og den mere nære skibsfart samt offshore, at gå sammen.

Det vil ifølge de to formænd være et godt træk for at stå stærkere udadtil, siger de i en meddelelse.

I dag er der ifølge organisationerne store overlap i både prioriteter og fokus for deres arbejde, mens medlemmerne i begge foreninger har det internationale for øje. Derfor vil en sammenlægning være en god ide, mener Danske Rederiers formand Claus V. Hemmingsen.

"Vi har fælles interesser som Danmarks største eksporterhverv, og vi står sammen om fortsat at skabe stor værdi for det danske samfund. Her er det afgørende med fortsat politisk velvilje i forhold til at give rederierhvervet internationalt konkurrencedygtige vilkår. Derfor er det naturligt, at vi løbende overvejer et tættere samarbejde mellem de to foreninger, så vi også fremadrettet står sammen om at finde gangbare løsninger," siger han i meddelelsen.

I dag har de to organisationer et fælles sekretariat, hvorfra arbejdet ifølge dem har givet politiske resultater. Ifølge formand for Rederiforeningen af 2010, Niels Højlund Hansen, er den maritime vækstplan et godt eksempel på det.

"(...) og det skal vi bygge videre på. Derfor ser jeg frem til som formand at få afsøgt perspektiverne i en egentlig sammenlægning blandt medlemmerne. Det skal vi se nærmere på i den kommende tid," siger Højlund Hansen, der ejer Nordane Shipping.

Danske Rederier har godt 40 rederier som medlemmer og to offshoreselskaber, mens Rederiforeningen af 2010 for et års tid siden havde 267 skibe under organisationen.

