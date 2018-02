Her er de første regnskabstal fra Hamburg Süd

Det tyske containerrederi Hamburg Süd er for første gang nogensinde kommet med regnskabstal.

Det sker i forbindelse med årsregnskabet fra A.P. Møller-Maersk, der er blevet offentliggjort fredag morgen.

Tallene fra Hamburg Süd er ifølge Maersk vejledende og er baseret på urevideret revision, som er blevet justeret med oplysninger, der var tilgængelige ved overtagelsestidspunktet.

Hamburg Süds såkaldte pro forma-omsætning udgjorde 5,4 mia. dollars i 2017, hvilket ifølge Maersk afspejler "en stigende markedsandel over året."

Driftsresultatet (ebitda) var 554 mio. dollars, mens det underliggende pro forma-nettooverskud landede på 85 mio. dollars.

Samtidig har Maersk også præsenteret tal for Hamburg Süds første måned som del af gruppen. Her er det blevet til et underliggende underskud på 8 mio. dollars, mens omsætningen lå på 458 mio. dollars.

I det forgangne år fik Maersk Line en omsætning på 24,3 mia. dollars, en stigning fra 20,7 mia. dollars i 2016. Tallet er inklusiv tal fra det tyske containerrederi Hamburg Süd, som Maersk Line endeligt overtog i december måned.

Skibe 2,4 mia. dollars værd

I regnskabet har Maersk også sat tal på værdien af Hamburg Süds aktiver.

De er blevet udregnet efter overtagelsesmodellen Purchase Price Allocation (PPA). Ved overtagelsestidspunktet 1. december indikerede modellen følgende værdier af aktiverne:

Kundeforhold: 731 mio. dollars

Brands: 412 mio. dollars

Skibe (ejede): 2,4 mia. dollars

Containere (ejede): 686 mio. dollars

Containere (finance leases): 707 mio. dollars.

Hamburg Süd har samtidig finansielle leasingobligationer på 606 mio. dollars og "ufordelagtige kontrakter" til en værdi af 317 mio. dollars.

Maersk oplyser, at goodwill set i forhold til modellen udgjorde 388 mio. dollars ved årsskiftet, svarende til omkring 9 pct. af købsprisen.

Synergier fra 2019

Overtagelsen forventes at kunne give årlige synergier på mellem 350 og 400 mio. dollars fra 2019. Samtidig ventes markedsandelen af håndterede containere også at stige.

"Med overtagelsen forventer Maersk Line at øge den globale markedsandel kapacitetsmæssigt til omkring 19. pct. af den nominelle kapacitet til omkring 4,1 mio. teu," lyder det.

I 2018 forventes omkostningerne forbundet med integrationen af rederiet at udgøre omkring 100 mio. dollars.

Maersk overtog endeligt det traditionsrige, tyske containerrederi i starten af december sidste år. Forud var gået et år med at hente de nødvendige godkendelser fra myndighedernes side for at kunne indlemme Hamburg Süds i Maersk Line.

Købsprisen var 3,7 mia. euro, og trods overtagelsen beholder Hamburg Süd sit navn og hovedkvarter i Hamborg.

Maersk Line opererer nu en flåde på 680 skibe – heraf er 106 Hamburg Süd-skibe.

