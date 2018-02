Ny russisk shippinglov bekymrer Danske Rederier

Danske Rederier deltager i disse dage sammen med en dansk delegation i Dansk-Russisk Regeringsråd, der finder sted i Moskva.

Specifikt for søfartsområdet er der flere udfordringer i handlen med Rusland, som rederne fremhæver.

Som udgangspunkt ser vi med bekymring på den nye russiske lovgivning. Thomas Sylvest, chefkonsulent, Danske Rederier

Blandt andet er det en udfordring for "visse dele af den danske flåde," at de russiske myndigheder for nylig har vedtaget en ny lov.

Den reserverer ifølge Danske Rederier laster fra russisk farvand langs med ruten "Northern Sea Route" til den russisk-flagede flåde, lyder det i en meddelelse.

"Som udgangspunkt ser vi med bekymring på den nye russiske lovgivning. Møderne i transport-arbejdsgruppen samt Regeringsrådet er derfor en kærkommen mulighed for at drøfte de nye tiltag og at skabe større klarhed for erhvervet omkring omfanget og udmøntningen af lovgivningen," siger chefkonsulent Thomas Sylvest i meddelelsen.

Også godkendelser af søfartsbøger i russiske havne, der har været "et løbende problem" for dansk skibsfart ifølge Danske Rederier, er et tema.

Det sidste møde i Dansk-Russisk Regeringsråd blev afholdt i 2013. Forud for denne uges drøftelser blev der i januar afviklet i et møde i København i den såkaldte transport-arbejdsgruppe.

Søfartsstyrelsen har det danske formandskab for arbejdsgruppen.

