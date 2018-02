Dansker i spidsen for Hapag-Lloyds nye kontor i Afrika

Tyske Hapag-Lloyd har netop etableret sig i Ghana i Afrika, hvor containerrederiet er flyttet ind i sit nye kontor i byen Tema.

Og det bliver en dansker, der kommer til at lede kontoret i form af Steen Mørch-Petersen. Han vil blive chef for i alt 26 medarbejdere, lyder det i en meddelelse.

Med etableringen vil Hapag-Lloyd øge sin tilstedeværelse i Vestafrika, hvor rederiet bemærker, at der har været "betydelig vækst i de sidste to år, hvor bruttonationalproduktet (bnp) er steget med i snit seks pct."

"Afrika udvikler sig stærkt lige nu. For at drage fordel af denne vækst, er det vigtigt for os at styrke vores tilstedeværelse i Ghana med vores eget kontor samt at komme endnu tættere på vores lokale kunder," udtaler Lars Christiansen, Hapag-Lloyds Senior Managing Director for regionen Middle East, i meddelelsen.

To nye services

Udover det nye kontor har rederiet samtidig startet to nye services op med fast forbindelse til Europa, hvilket blev igangsat i slutningen af 2017.

Tema, hvor kontoret er placeret, er havneby for begge linjer. En stor havneudvidelse, som ventes gennemført i midten af 2019, vil ifølge rederiet udvide kapaciteten fra 1 mio. teu til 3 mio. teu.

Steen Mørch-Petersen har tidligere arbejdet for OMA Group, en shippingagent med speciale i regionen. Yderligere har han blandt andet tidligere arbejdet hos netop Hapag-Lloyd, arabiske UASC og Nordana Line, fremgår det på det sociale medie LinkedIn.

