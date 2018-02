Antallet af norske NIS-skibe rammer 600

Flåden af skibe, der sejler under Norsk Internationalt Skibsregister (NIS), udgjorde ved udgangen af januar 600 skibe, skriver Sysla.

Stigningen af antallet sker, efter at den norske regering tilbage i 2016 ændrede reglerne for NIS-ordningen. De 54 skibe, der siden januar 2016 er blevet indlemmet under NIS-fanerne, skal især ses i lyset af netop de ændringer, mener søfartsdirektør Olav Akselsen fra Sjøfartsdirektoratet, skriver mediet.

Ifølge Harald Solberg, adm. direktør for Norges Rederiforbund, er et stort antal skibe på norsk flag vigtigt fremadrettet især for landets politiske indflydelse på søfartsområdet.

"Dette bliver særligt vigtigt de næste år i arbejdet med teknologiudvikling, strengere klimakrav og en bæredygtig udvikling af den maritime industri," siger han ifølge Sysla.

Mens Olav Akselsen og Harald Solberg ifølge mediet glæder sig over udviklingen, så efterlyser lederen for Sjømannsforbundet Johnny Hansen en oversigt, der viser udviklingen for nordmænd på NIS-skibene, skriver Sysla.

Vil have flere skibe på norsk flag

I et interview med ShippingWatch lød det netop for nylig fra Harald Solberg, at han gerne ser endnu flere skibe på norske flag fremadrettet.

"Det vigtige er nu at lade de greb, regeringen har foretaget, virke lidt. Rammebetingelserne for NIS er blevet forbedret, og nu har vi indført nettolønsordning for norske søfolk på NIS-registrerede skibe på deep-sea. Det ser vi som et godt tegn fra de norske myndigheder på, at det er vigtigt at styrke det norske flag. Industrien har taget godt imod det, og det forventer vi vil have en positiv effekt for det norske flag," lød det på det tidspunkt fra Harald Solberg til ShippingWatch.

Ifølge de seneste tal fra Norges Rederiforbund udgjorde antallet af NIS-registrerede skibe 585 i starten af oktober sidste år. 2009 er sidste gang, der ifølge tallene var registreret over 600 skibe. Dengang var der registreret 621 NIS-skibe.

