Stort RoRo-rederi vil på børsen

Tyrkiets største RoRo-rederi har angiveligt sat næsen op efter en børsnotering.

Kilder vurderer overfor Bloomberg, at rederiet UN Ro-Ro arbejder på planer om at gennemføre en børsnotering i løbet af 2018.

Rederiets ejere Actera Group og Esas Holding AS ventes at hyre Citigroup og Morgan Stanley til at stå for noteringen, siger kilderne.

UN Ro-Ro sejler fra Tyrkiet til bl.a. Italien, Frankrig, og selskabet tilbyder samtidig services videre til andre europæiske destinationer via landforbindelser.

Actera og Esas Holding købte i 2014 97,4 pct. af aktierne i UN Ro-Ro fra KKR & Co. for 700 mio. euro, hvilket var 50 mio. euro mere end selskabets daværende gæld, skriver Bloomberg.

DFDS blev i sommeren 2014 nævnt blandt interesserede selskaber i en overtagelse af købe det tyrkiske rederi, som i stedet blev solgt til de to tyrkiske investeringsgrupper for omtrent 700 millioner euro.

Tyrkiet bygger ny kanal for at aflaste Bosporus-strædet

Tyrkiske Yildirim leder efter købere til CMA CGM-aktier