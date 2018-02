IMO's generalsekretær om globale svovlkrav: Der er ingen vej tilbage

Datoen ligger fast. Fra 1. januar 2020 vil rederier verden over skulle leve op til de globale svovlkrav og enten sejle på brændstof med 0,5 pct. svovlindhold, have en scrubber ombord på skibet eller skifte til de gas som LNG.

"Der er ingen vej tilbage," understregde Kitack Lim, generalsekretær for IMO, da han mandag indledte en afgørende møderække i FN's søfartsorgan, hvor netop svovl kommer til at fylde dagsordenen.

"Der er ingen tvivl om, at det mest vigtige tema på agendaen denne uge består af implenteringen af den globale grænse på 0,5 pct. svovlindhold i skibes brændstof, som vil træde i kraft fra 1. januar 2020," sagde han ifølge en meddelelse fra IMO, da han åbnede mødet i underkomiteen PPR.

"Den lavere globale svovlgrænse vil have en betydelig positiv indflydelse på miljøet og menneskers sundhed, især for folk, der lever i havnebyer og kystsamfund."

På møderne i denne uge skal medlemslandene arbejde videre på en plan for at implementere svovlreglerne.

Mens spørgsmålet om et forbud mod at have brændstof ombord på skibe, som ikke lever op til svovlkravene, er også et afgørende punkt. Hvis et skib ikke har en scrubber ombord til at rense røgen for svovl, må det ikke have brændstoffet ombord, lyder forslaget, der har bred opbakning i industrien.

