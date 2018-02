Hackerangreb kan resultere i et mere skærpet Mærsk

Mærsk kan se tilbage på et turbulent 2017 med frasalget af olieforretningen til franske Total og det omfattende hackerangreb, som noget nær lagde selskabet containerforretning ned. Selskabet kommer fredag med årsregnskab, hvor det vil vise sig, om udfordringerne er blevet løst på tilfredsstillende vis.

Det skriver Børsen.

"Det helt store spørgsmål er, om Maersk Line har fundet fodfæstet efter hackerangrebet. For vi mangler et bevis på, at indtjeningsnedgangen i tredje kvartal, der blev forklaret med efterfølgevirkninger af hackerangrebet, ikke er relateret til noget andet, for eksempel konkurrencen," fortæller senioranalytiker Morten Imsgard fra Sydbank til Børsen.

Hackerangrebet ser, indtil videre, ud til at have kostet selskabet op mod 1,9 mia. kr., men situationen har også betydet, at Mærsk efterfølgende har lagt et stort arbejde i at udbedre problemerne og øge digitaliseringen af selskabet.

Ifølge Morten Imsgard er det ikke urealistisk at forvente en vækst i volumen på fire pct. i Maersk Line med en stigning i fragtraten på op til 10 pct.

Maersk: Begivenhedsrigt år har kostet på vores image

Mærsk-familiens fond byder på energiselskab i Afrika

Maersk vinder strid om tidligere ansats misbrug af den lyseblå stjerne

BP gør to nye oliefund i Nordsøen