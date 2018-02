Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Kapitalfond sælger Herning Shipping

Kapitalfonden Triton har solgt tankredereriet Herning Shipping. Køberen er et helt nyt norsk selskab med navnet Ane Shipping oprettet af selskaberne Camillo Eitzen & Co AS, Castel AS og Seahorse Maritime AS. Bag de tre selskaber står prominente norske shippingfolk i form af Axel C. Eitzen, Erik Bartnes og Nicolai Heidenreich.

Kendt norsk shippingmand overtager Herning Shipping

Eitzen er synonym med nordisk shippings op- og nedture

Axel Eitzen tror på break even i Herning Shipping i år

Rederier i digitalt kapløb med tiden

Der er stadig tid for containerrederierne til at komme i gang med digitalisering, men vinduet lukker snart, advarer Boston Consulting Group i en ny rapport.

Ny digital rapport advarer: Det er nu eller aldrig for rederierne

Sådan kan blockchain gøre livet lettere for shipping

Er der en digital prisboble på vej i shipping?

Terminalgigant og rederi lancerer forskellige digitale sats

Iværksætter vil lancere kryptovaluta til containerindustrien

Svovlsyndere ud i offentligheden

Derfor vil miljøministeren hænge rederier ud i offentligheden

Miljøministeren vil hænge svovlsyndere ud med navn

Bred opbakning til svovlforbud inden afgørende IMO-møde

Oliefond udvider overvågning af shipping

Sortlistningen af flere rederier er kun første skridt i en bred screening af shippingindustrien, som verdens største private investor, Oljefondet, er i gang med. Formanden for Oljefondets Etikkråd, Johan H. Andresen, fortæller i et interview med ShippingWatch om planerne.

Oliefond udvider sin overvågning af shippingindustrien

Skibsopkøber går i rette med sortlistning: "Det er urealistisk"



