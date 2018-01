BW køber op i Dorian LPG

BW Group, der blandt andet ejer BW LPG, har købt op i Dorian LPG og dermed øget ejerandelen i rederiet.

Ifølge Tradewinds købte BW 26. januar aktier i Dorian til en værdi af 8,3 mio. dollars. Det blev siden fulgt op 29. januar med to opkøb på henholdsvis 2,1 og 3,4 mio. dollars.

BW Euroholdings, som står bag det seneste opkøb, sidder nu på sammenlagt 7,8 mio. aktier i Dorian LPG. Selskabet er kontrolleret af BW Group og Sohmen Family Foundation.

BW har ifølge Tradewinds udnyttet, at Dorian LPG har droppet en såkaldt poison pill-strategi. En taktik, som børsnoterede virksomheder gør brug af for at afspore fjendtlige overtagelser. Planerne blev dog droppet samtidig med, at kinesiske HNA Group har solgt ud af sin beholdning i selskabet for at tilbagebetale gæld, skriver Bloomberg.

De fire store spillere i LPG-markedet var indtil udgangen af 2016 Aurora LPG, BW LPG, Avance Gas og Dorian LPG. BW LPG opkøbte i 2016 Aurora LPG, som også Avance Gas havde vist interesse for. Siden har både BW LPG og Avance Gas talt om yderligere konsolidering i markedet, uden at der er dog har været afgivet deciderede købstilbud.

Dorian LPG har selv tidligere købt op. Det var tilbage i 2013, hvor rederiet overtog Scorpio Tankers nybygningsflåde af VLGC'ere.

