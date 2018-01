Terminalgigant og rederi lancerer forskellige digitale sats

DP World og CMA CGM har onsdag hver rykket et skridt frem i udviklingen af digitale løsninger i shipping, som er øverst på dagsordenen hos de fleste i branchen for tiden.

På to vidt forskellige måder imødegår de to selskaber digitaliseringen.

Terminalselskabet DP World har indgået et samarbejde med Oracle om at udvikle en integreret teknologiplatform. Techselskabets cloud-løsninger vil muliggøre standardisering af finansiering, operationer indkøb og HR-opgaver, lyder det fra DP World i meddelsen.

Platformen vil gøre brug af teknologier som kunstig intelligens (AI), Internet of Things og blockchain. Det er præcist de samme tre teknologier, som Maersk og IBM's stort anlagte joint venture bygger på.

"Vores beslutning om at samarbejde med Oracle er drevet af vores vision for global tilslutning via intelligent logistik, reducerede omkostninger og at skabe værdi for alle vores aktionærer," siger DP Worlds Group Chairman og CEO Sultan Ahmed Bin Sulayem.

CMA CGM klar med rugekasse

CMA CGM oplyser også onsdag, at verdens tredjestørste containerrederi nu har etableret et væksthus for digitale iværksættere. Den såkaldte inkubator kommer til at ligge i Marseille og vil fra juni i år huse "et dusin opstartsvirksomheder."

"Oprettelsen af Ze Box er en del af CMA CGM's strategi om at gøre digitalisering til en af søjlerne i dets udvikling. Denne opfindelse vil accelerere, færdiggøre og styrke initiativerne, som allerede er blevet lanceret af gruppen inden for de seneste par måneder," skriver CMA CGM blandt andet med henvisning til et samarbejet med Alibaba

Sidste år luftede rederiets topchef Rodolphe Saadé tankerne om projektet på en iværksættermæsse.

