Danske Rederier: Digitaliseringsplan giver ekstra løft til søfarten

Regeringens digitale vækstplan, som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fremlagde tirsdag, giver et ekstra løft til bl.a. dansk søfart, mener Danske Rederier.

Der er afsat 32 millioner kroner til, at Søfartsstyrelsen de kommende år får digitaliseret det danske skibsregister fra at være analogt til digitalt, og hvor skibsregisteret bliver en blockchain-løsning, hvor rederierne og andre virksomheder i det maritime erhvervsliv har mulighed for at søge data om registreringstype, antal og anvendelse.

Dermed bliver deling af informationer lettere og mere gennemsigtig, og det er blot ét sted, hvor regeringens overordnede intention om digitalisering slå igennem, skriver Danske Rederier i en meddelelse.

"Rederierne har allerede nu fokus på digitaliseringen. Der er flere interessante tiltag i gang, som meget vel kan være afhængige af, at den rette regulering er på plads, og man tænker digitaliseringen ind. Vi ved af indlysende årsager ikke, hvad fremtidige løsninger bringer – men vi er klar til at arbejde for fortsat gode erhvervsvilkår for erhvervet, når der kommer endnu mere gang i digitaliseringen," siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.

