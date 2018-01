Er der en digital prisboble på vej i shipping?

Voldsomt stigende værdier af nye digitale selskaber i shippingindustrien, som til overflod dukker op, viser i mistænkelig grad tegn på en begyndende prisboble.

Det mener Lars Jensen fra Seaintelligence Consulting, der udpeger flere eksempler på selskaber, der vil udvikle nye teknologier, og hvis værdier er steget på rekordtid og til et niveau, der kan vise sig alt for optimistiske.

Især et tilfælde springer i øjnene med det blockchain-baserede selskab 300cubits, der markedsfører et nyt digitalt kontrakt-koncept, Ethereum. Selv om konceptet fortsat er i en udviklingsfase er værdien af selskabet steget til 280 mio. dollars eller over 1.000 pct. på tre måneder.

Et andet eksempel er selskabet Flexport, hvis markedsværdi synes at være 19 gange højere end en traditionel speditørvirksomhed. Groft sagt kan det koges ned til, om man tror, at en innovativ måde at flytte fragt rundt på er så meget profitabel end en klassisk speditørvirksomhed.

"Jeg er ikke i tvivl om, at shipping vil gennemgå en markant digital udvikling i de kommende år. Men det betyder ikke nødvendigvis, at alle teknologiske løsninger derude vil klare sig, og det kan sagtens være, at de selskabsværdier, vi begynder at se inden for shipping, er temmelig optimistiske," skriver Lars Jensen i en kommentar på LinkedIn.

