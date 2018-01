Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Vækstplan skal give flere danskflagede skibe

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterede mandag 36 maritime initiativer med regeringens maritime vækstplan. Over de næste tre år håber ministren, at der kan komme mindst 70 nye skibe på dansk flag, sagde han til ShippingWatch. Og her kommer Hamburg Süds skibe til at spille en stor rolle.

Regeringen til rederierne: Nu skal I levere

Maersk vil have flere skibe under dansk flag

Rederier: Vækstplan kan løfte dansk søfart med ti procent

Karstensens Skibsværft frasorteret af Forsvaret

Lauritzen Fonden giver 10 mio kroner til vækstplan

Krævende år i vente for tank...

"Det er et tabt år. Lad os hellere hoppe til 2019."

Sådan lød det fra Stena Bulks topchef Erik Hånell til ShippingWatch i denne uge om råolietankmarkedet. Generelt ser flere aktører, ShippingWatch har talt med, svære muligheder for segmentet i år. Alligevel leverede sværvægteren Euronav bedre end ventet i fjerde kvartal, mente Clarksons Platou.

Stena Bulks topchef: 2018 er et tabt år for råolie

Clarksons Platou: Euronav leverer bedre end ventet i tankmarkedet

Nordiske shippingbanker ser svært 2018 for tankrederierne

... Mens Torm øger muligheder for opkøb i produkttank

Med en kapitaludvidelse på plads øges mulighederne på opkøbsfronten for rederiet Torm, meddelte topchef Jacob Meldgaard i denne uge. Møderne om sammenlægning af produkttankrederier intensiveres, og meget tyder på, at der er færre selvstændige rederier i segmentet inden 2019, lød det fra London.

Meldgaard: Ny kapital gør os i stand til at tage enhver diskussion om konsolidering

Produkttankrederier i intenst kapløb om konsolidering

Torm vil bruge ny kapital til mulig flådevækst

Torm vil udstede nye aktier med støtte fra kapitalfond

Torm sætter tal på 2017 og udnytter optioner på to skibe

Flere spørgsmål til Maersk og IBM

Det er langt fra givet, at Maersk og IBM vil løbe afsted med fremtidens dataplatform for shipping trods stor opmærksomhed og interesse for samarbejdet, lød vurderingen fra shippingprofessor Roar Os Ådland, som ShippingWatch mødte i Bergen.

Professor stiller flere spørgsmål til Maersks og IBM's blockchain-projekt

Maersk: Afgørende at alle kommer med på it-platform

Maersk går med som investor i ny digital handelsplatform

Seaintel: Maersk og IBM's succes står og falder med industriens deltagelse

Maersk Drilling omgivet af salgsrygter

Mærsk-familien rygtes tæt på opkøb af Maersk Drilling

Medie: Maersk søger nyt partnerskab til Drilling i Norge

Maersk Drilling fyrer 84 medarbejdere i USA

Rigselskaber leder efter partnere i svagt marked

Fik du læst?

Endofa kan hænge på millionkrav i Dubai trods lukning

Semco suspenderer rumænske arbejdere efter blokade

Miljøministeren vil hænge svovlsyndere ud med navn

"Vi har opnået meget med vores køb af Nordic Tankers"

Snabe: Så omfattende var hackerangrebet for Maersk

CMA CGM udnævner ny chef for it