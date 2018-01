Snabe: Så omfattende var hackerangrebet for Maersk

Sommerens hackerangreb var omfattende for A.P. Møller-Maersk, som måtte geninstallere i tusindvis af computere og servere.

Helt præcist 4.000 nye servere, 45.000 nye computere og 2500 applikationer skulle geninstalleres som følge af angrebet, der lammede store dele af virksomheden i dagevis – svarende til "en komplet infrastruktur."

Sådan lød det i denne uge fra Maersk-formand Jim Hagemann Snabe i forbindelse med World Economic Forum i Davos, Schweiz. Ved en paneldebat om cybersikkerhed satte han ord på arbejdet med angrebet, skriver The Register.

"Og det (geninstallationen, red.) blev gjort med en heroisk indsats over ti dage. Normalt – jeg kommer fra IT-industrien – ville man sige, at det ville tage seks måneder. Jeg kan kun takke de medarbejdere og partnere, som gjorde det arbejde," sagde Jim Hagemann Snabe ifølge The Register.

Maersks it-systemer ramt af stort nedbrud

Angrebet på Maersk skete 27. juni sidste år og lagde store dele af koncernen ned i flere dage. Her var blandt andet Maersk Line og APM Terminals hårdt ramt, hvor det i lang tid ikke var muligt at booke ordrer for Maersk Lines kunder.

Maersk har tidligere udmeldt, at hackerangrebet forventes at koste mellem 250 og 300 mio. dollars på årsregnskabet, der fremlægges 9. februar. Størstedelen af det tab er relateret til tabt forretning i juli og august.

Jim Hagemann Snabes fulde input ved paneldebatten i Davos kan ses her. Maersk-formanden snakker fra omkring 3:00 minutter i klippet.

