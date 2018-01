Farstad vil ud af norsk offshorefusion og have fjernet sit navn

Det har i lang tid været ganske klart, at Farstad-familien ikke så med milde øjne på den fusion, som deres offshorerederi Farstad, hårdt presset af økonomien, valgte at deltage i sidste år.

Og nu tyder det på at være slut for familien, hvor en af de tre brødre, Sverre A. Farstad, forleden valgte at trække sig fra bestyrelsen i Solstad Farstad.

I et interview med det norske medie Sysla gør han klart, at tingene ikke udviklede sig, som familien havde håbet.

Det drejer sig bl.a. om nedskæringer i Solstad Farstad efter fusionen og ikke mindst Farstads oprindelig kontor i Ålesund, som ifølge familien blev reduceret markant i den nye organisation. Det til trods for, at ankerhåndteringsskibene ifølge Sverre A. Farstads opfattelse skulle drives fra Ålesund, hvilket ville have været naturligt, siger han til Sysla. Han vil ikke uddybe over for mediet, hvem der har lovet hvad.

Selv har Farstad kun været til et bestyrelsesmøde i det nye selskab, oplyser han.

Og med sin udtræden af bestyrelsen, vil han også have Farstad-navnet ud af rederiet.

"Vi er jo ikke involveret i det længere," siger han til Sysla med henvisning til aktieposten på omkring 1,5 pct. i Solstad Farstad, som han vil sælge, når den rette tid kommer.

Over for Dagens Næringsliv understreger bestyrelsesformand for Solstad Farstad, Terje Varenberg, at der ikke er brudt nogle aftaler i forbindelse med kontoret i Ålesund.

"Jeg kender ikke til løfter mellem ejerne eller hvilke diskussioner de har haft. Men en bestyrelses repræsenterer alle ejerne. Det her er et børsnoteret selskab, og man må sikre lige behandling af aktionærerne. En bestyrelse kan ikke træffe tage hensyn, uden at det bliver fremlagt på en generalforsamling," siger han til avisen.

