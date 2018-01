Clipper melder om markant vækst i sit irske færgerederi

Clipper Groups RoRo-rederi Seatruck Ferries, der sejler i det Irske Hav, fortsætter ifølge Clipper med at vise markant vækst i fragtmængderne.

Siden 2015 er mængderne steget med over 30 pct., og tallene for 2017 på Seatrucks tre ruter viser en vækst på godt 10 pct. i et marked, der er vokset med 3,9 pct., skriver Clipper Group i en meddelelse.

Seatruck Ferries har sidste år tilført ruterne yderligere tonnage og øget antallet af sejladser i takt med en stigende efterspørgsel. Fremgangen har været mest markant på ruten fra Liverpool i Nordengland til Dublin, hvorfra Seatruck har fem daglige afgange midt på ugen.

Clippers irske RoRo-forretning i markant vækst

Danske Clipper Group taber på færgesalg og valuta

Clippers danske selskab hæver overskuddet