EU fjerner Panama fra liste over skattely

Panama er ikke længere en del af EU's list over skattely. I alt fjerner EU otte lande fra sin sorte liste over lande med skattely. Det sker, efter at landene har taget skridt mod at råde bod på EU's bekymringer over deres håndtering af skattesnydere. Det er blandt andet Panama, Barbados og Grenada, der er blevet fjernet fra listen.

Det skriver The Independent.

Udover de tre lande, er Sydkorea, Macao, Mongoliet, Tunesien og de Forenede Arabiske Emirater blevet fjernet fra EU's sorte liste over lande med skattely. Alle otte lande er i stedet blevet flyttet til en "grå liste" over de lande, som EU bekymrer sig over, men som har vist tegn på at de vil forbedre håndteringen af skattesnydere.

Beslutningen, der er blevet taget af EU's finansministre, møder kritik fra flere parter, der mener at EU underminerer hele processen om at komme skattesnyd til livs.

"EU skynder sig med at tage lande af den sorte liste, uden at det er klart, hvad landene faktisk har gået med til at forbedre. Det her underminerer processen yderligere," siger Aurore Chardonnet, der er Oxfams EU-politiske rådgiver for skat og ulighed, til The Independent.

Hvis landene ikke forbedrer sig hurtigt nok, kan de dog ende med at blive ført tilbage på den sorte liste.

I december offentliggjorde EU en liste over 17 stater, der ifølge EU hører under betegnelsen skattely. Herunder var også et andet af verdens største skibsregister Marshall Island, der stadig er på listen.

