Maersks aktiepost i olieselskab er steget med fire mia kr

Maersks aktiepost i olieselskabet Total er blevet næsten fire mia. kr. mere værd, skriver Berlingske.

I forbindelse med salget af Maersk Oil til netop Total i august måned overtog Maersk som del af betalingen en aktiepost på 3,76 pct. i selskabet. Ifølge avisen havde de 97,5 mio. Total-aktier på købstidspunktet en værdi på omkring 30 mia. kr., og siden er værdien steget til næsten 34 mia. kr. – svarende til 15 pct. af den samlede markedsværdi for Maersk.

Maersk Oil var det første selskab fra Energy-divisionen, der blev solgt fra Maersk i forbindelse med opsplitningen af konglomeratet. Handlen værdisatte Maersk Oil til 7,45 mia. dollars.

Siden har Maersk solgt Maersk Tankers til A.P. Møller Holding, mens der fortsat mangler at blive fundet løsninger for Maersk Supply Service og Maersk Drilling. Sidstnævnte har der i denne uge floreret flere rygter om, at Maersk-familien efter sigende kan være på vej til at overtage selskabet.

Handlen, hvor Total overtager Maersk Oil, forventes at blive endelig lukket i løbet af første kvartal i år.

Medie: Maersk søger nyt partnerskab til Drilling i Norge

Mærsk-familien rygtes tæt på opkøb af Maersk Drilling

Maersk går med som investor i ny digital handelsplatform