IMF løfter globalt vækstestimat for både 2018 og 2019

Den Internationale Valutafond, IMF, venter, at væksten i verdensøkonomien i år vil nå op på det højeste niveau siden 2011, da økonomien kom sig oven på finanskrisen.

I sin økonomiske prognose, World Economic Outlook, hæver IMF vækstskønnet for både 2018 og 2019 til 3,9 pct., hvilket for begge års vedkommende er 0,2 procentpoint mere end den seneste prognose fra oktober.

Omkring halvdelen af IMF's opjusterede vækstestimat stammer fra den amerikanske skattereform, der blev vedtaget i december, skriver Bloomberg News.

Specifikt for USA er vækstestimatet for i år hævet hele 0,4 procentpoint til 2,7 pct., og for 2019 med 0,6 procentpoint til 2,5 pct.

Længere fremme - efter 2022 - venter IMF imidlertid, at skattereformen vil reducere væksten og udligne tidligere gevinster, da nogle skattenedsættelser udløber, og USA forsøger at dæmpe sit budgetunderskud.

I eurozonen regner IMF nu endvidere med en vækst på 2,2 pct., hvilket er 0,3 procentpoint mere, end hvad det ventede ved sin seneste opdatering i oktober.

Regeringen til rederierne: Nu skal I levere

Norsk offshore frygter yderligere pres fra olieselskaber