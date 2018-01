Rederier: Vækstplan kan løfte dansk søfart med ti procent

Regeringens vækstplan, der skal gøre Danmark til et "maritimt kraftcenter", bliver taget godt imod af branche- og arbejdsgiverorganisationen Danske Rederier.

Vækstplanen, der indeholder 36 initiativer, er ambitiøs og indeholder en lang række elementer, der gør, at dansk søfart kan vokse i de kommende år.

Vi forventer, at den danske handelsflåde kan vokse med ti procent frem mod 2021, med de tiltag der er blevet præsenteret i dag. Anne H. Steffensen, adm. direktør, Danske Rederier

Sådan lyder det fra administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen.

Regeringen til rederierne: Nu skal I levere

"Vi forventer, at den danske handelsflåde kan vokse med ti procent frem mod 2021, med de tiltag der er blevet præsenteret i dag," siger hun:

"Vi er glade for, at der i vækstplanen også er lagt op til en række andre indsatser, der skal være med til at ruste rederierne til de digitale muligheder og styrke kompetencerne og de maritime uddannelser."

Blandt de 36 initiativer er en afskaffelse af tinglysningsafgiften på registrering af handelsskibe.

Her er regeringens bud på ny maritim vækstplan

Det skal få flere skibe til at sejle under dansk flag, og den danske søfartsgigant Maersk har allerede meddelt, at den vil begynde at overføre flere store skibe til dansk flag.

Netop det, at et skib sejler under dansk flag, er vigtigt, mener Anne H. Steffensen.

"Flaget er en målestok for vores konkurrenceevne. Når man flager skibe ind under dansk flag, så følger der også aktivitet med. Vi får mere beskæftigelse på land, fordi de skibe skal opereres fra Danmark," siger hun.

"Tydeligt fokus på forskning"

Hos Danske Maritime mener adm. direktør Jenny N. Braat, at alle de væsentligste emner, som vækstteamet præsenterede for regeringen som vigtige i april sidste år, er kommet med i den endelige vækststrategi.

"Jeg anerkender strategien for løftet om at gennemføre et service- og nabotjek af rammevilkår; altså regler, lovgivning samt et nabotjek af kredit- og finansieringsordninger, så vi ikke i Danmark opstiller unødige barrierer for vores maritime industri, og så vi får lige og fair konkurrencevilkår, hvilket langt fra er tilfældet i dag," kommenterer Jenny N. Braat og fortsætter:

Der er et tydeligt fokus på forskning og udvikling af maritime teknologier Jenny N. Braat, adm. direktør, Danske Maritime

"Jeg hæfter mig ved, at der er et tydeligt fokus på forskning og udvikling af maritime teknologier samt udvikling af kompetencer til den maritime sektor, ligesom den maritime montørordning, der er kommet med på Finansloven fremadrettet, også er med i strategien."

Hos Metal Maritime og CO-Søfart finder formand Ole Philipsen "flere positive takter for danske søfarende i vækstplanen."

"Udspillet rummer højst et par knaster, som vi gerne ser høvlet til. Det gælder DIS-Offshore og omlægning af bacheloruddannelser til SU. Her går vi gerne i dialog for at finde løsninger, der vil gøre et positivt vækstudspil endnu bedre," lyder det i en meddelelse.

Regeringen nedsatte i maj 2016 vækstteamet for det blå erhvervsliv.

Det fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan de danske maritime erhvervs internationale konkurrenceevne kan styrkes frem mod 2025.

Vækstteamet afleverede sine anbefalinger til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i april 2017.

Regeringen har efterfølgende arbejdet videre med vækstteamets anbefalinger. Det har resulteret i den færdige vækstplan.

Lauritzen Fonden giver 10 mio kroner til vækstplan