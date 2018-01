Lauritzen Fonden giver 10 mio kroner til vækstplan

Lauritzen Fonden vil støtte initiativerne i den nye vækstplan med 10 mio. kroner over de næste to år. "Jeg håber, at vi med dette bidrag kan hjælpe til at fastholde, såvel som udbygge, Danmarks maritime styrkeposition," siger direktør Inge Grønvold.