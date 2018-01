Amerikansk kystvagt indskærper procedurer efter El Faros forlis

Den amerikanske kystvagt vil ovenpå en undersøgelse af El Faros forlis i 2015 stramme op på sin overvågning af de tredjepartsselskaber, som kystvagten har uddelegeret skibsinspektioner til.

Ifølge mediet Fairplay vil kystvagten etablere en separat gruppe i hovedkvarteret i Washington DC, der får ansvar for at føre tilsyn over disse tredjeparter.

I et notat, som kystvagten offentliggjorde før jul, fremgår det, at myndigheden fejlede med hensyn til at holde opsyn med tredjeparter i forbindelse med El Faros forlis, hvor 33 mennesker omkom.

Og undersøgelsen viste videre, at kystvagten generelt ikke har opretholdt de tilstrækkelige kompetencer internt i kystvagten. Derfor er kystvagten fuldt ud forpligtet til at rette op på de mangler, der førte til disse fejl, lyder det ifølge Fairplay.

"El Faro-notatet er klart og entydigt: Vi har en forpligtelse til at foretage bedre tilsyn af tredjeparter," siger rear admiral John Nadeau, kystvagtens assisterende kommandant for forebyggelsespolitik, ifølge Fairplay.

I notatet bemærkes det, at kystvagten i sidste ende er ansvarlig for at holde opsyn med de tredjeparter og garantere effekten af skibsinspektioner og undersøgelser, som myndigheden har uddelegeret til tredjeparter.

Roro-skibet EL Faro var ejet af rederiet Tote Maritime, og skibet forliste undervejs fra Jacksonville i Florida til Puerto Rico, hvor det sank med 33 besætningsmedlemmer ombord. Alle 33 omkom. Skibet blev senere lokaliseret på flere kilometer dybt vand i Atlanterhavet.

Forliset er blevet betegnet som det værste i 30 år i amerikansk søfart.

