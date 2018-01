Her er regeringens bud på ny maritim vækstplan

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har mandag formiddag præsenteret sin nye maritime vækstplan, der indeholder i alt 36 konkrete initiativer.

"Regeringen har med vækstplanen for Det Blå Danmark sat en kurs, der skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter i 2025. Det er nu op til alle gode kræfter i Det Blå Danmark at rulle ærmerne op og sætte handling bag vækstplanen, så vi sammen kan gøre vision til virkelighed," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i en meddelelse.

Planen skal ifølge regeringen udvikle Danmark til et kraftcenter for digitalisering og ny teknologi, ligesom den vil tilbyde attraktive internationale rammevilkår, der er konkurrencedygtige i forhold til de lande, Danmark sammenligner sig med.

Regeringens bud på en ny maritim strategi udspringer af en lang række anbefalinger, som det såkaldte vækstteam afleverede til erhvervsminister Brian Mikkelsen i april sidste år.

Blandt Vækstteamets anbefalinger var bl.a. en udvidelse af nettolønsordningen for søfarende i DIS, Dansk Internationalt Skibsregister, så også ansatte på specialskibe i offshore-sektoren omfattes. Dette forslag er som ventet med i regeringens vækststrategi, mens den såkaldte montørordning med nettoløn til udsendte medarbejdere fra maritime virksomheder fortsat er uløst i forhold til EU-Kommissionen, der er kritisk over en sådan ordning.

Regeringens vækststrategi falder inden for fire områder:

Et kraftcenter for digitalisering

Et kraftcenter for digitalisering, hvor Danmark skal gøres til et førende laboratorium for tests af nye maritime teknologier som eksempelvis autonome skibe. Der skal samtidig nedsættes et rådgivende partnerskab for digitalisering af det blå Danmark.

Et kraftcenter med attraktive rammevilkår

Regeringen vil hurtigst muligt i løbet af 2018 afskaffe tinglysningsafgiften for registrering af handelsskibe, udvide DIS-ordningen for offshoreskibe og vil i en dialog med EU-Kommissionen arbejde for en maritime montørordning eller en lignende ordning, der skal styrke de maritime virksomheders globale konkurrenceevne.

Et kraftcenter med globalt udsyn og tiltrækningskraft

Den globale profilering af det blå Danmark skal styrkes gennem en målrettet og ambitiøs markedsføringsindsats af Danmark som et globalt maritimt kraftcenter. Bl.a. skal der udarbejdes en samlet maritim markedsføringsstrategi, herunder oprettes der en "blå ambassadør"-ordning, som regeringen kan trække på i markedsføringsindsatsen.

Et kraftcenter af viden og knowhow

Vækstplanen har ligeledes fokus på fastholdelse og fremtidssikring af den danske maritime arbejdsstyrke, herunder at uddannelser og forskning matcher erhvervets behov nu og i fremtiden.

Læs hele regeringens vækstplan her.

