Maersk-formand: Kinesisk ekspansion udfordrer Europa

Kinesiske virksomheders voksende indtog i Europa vil i fremtiden udfordre europæisk og dansk erhvervsliv i langt større skala end i dag. Det siger bestyrelsesformand i A.P. Møller - Mærsk, Jim Hagemann Snabe, til Berlingske.

"Kina positionerer sig bevidst og fokuseret som en global spiller. Kinesiske virksomheder, som før arbejdede inden for landets grænser, globaliserer sig kraftigt," siger Jim Hagemann Snabe, der i denne uge deltager i World Economic Forums årsmøde i Davos.

Han ser et mønster i, at kinesiske virksomheder ofte har haft fordel af at vokse sig store på hjemmemarkedet, inden de går i gang med den internationale ekspansion.

"Disse virksomheder vil nu bevæge sig ud på de globale markeder og udfordre prisniveauet radikalt. Det betyder store omstillinger for os. Vi kan ikke vinde på pris, men vi skal kunne konkurrere på prisen, og så skal vi være hurtigere på innovation, og det kan vi kun, når vi slår os sammen og samarbejder," siger Jim Hagemann Snabe til Berlingske.

Han er udover formandsposten i Maersk også bestyrelsesformand i Siemens.

