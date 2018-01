Her er ugens vigtigste historier på ShippingWatch

Flere rederier bliver nu straffet for at skrotte deres skibe på strandene i Sydasien under farlige forhold for arbejderne og miljøet. Verdens største investeringsfond, Oljefondet, har sortlistet fem rederier for deres brug af de såkaldte beaching-værfter, hvor skibet sejles op i tidevandszonen og skæres i stykker på stranden.

Verdens største investeringsfond sortlister rederier for beaching

Danske Rederier støtter oliefonds eksklusion af rederier

Derfor har Norges oliefond sortlistet rederier for beaching

Ny europæisk rederformand: Sæt farten ned

En fartgrænse for skibe er en hurtig og effektiv måde at få shipping til at forurene mindre, mener den nye formand for den europæiske rederiforening, European Community Shipowner's Association. I et interview med ShippingWatch peger Panos Laskaridis på, at en hastighedsbegrænsning vil reducere udledningen af drivhusgasser markant.

Ny ECSA-formand om fartgrænse for skibe: "Det vil gøre underværker"

Nordiske redere ser flere problemer ved fartgrænse

Norden styrer mod første plus i seks år

Seks år er gået, siden Norden sidst kunne levere et overskud på bundlinjen. Det var i 2011. Og i 2017 vender Norden tilbage til plusset. "Det er et markant ryk for os. Vi er inde i en positiv udvikling, som vi har set gennem et længere stykke tid," siger CEO Jan Rindbo.

Norden hæver forventninger til overskuddet i 2017

Stigende skibsværdier i tørlast og tank løfter Norden

Skat: Ingen tvivl om tonnageskat

Der er ingen tvivl om, hvordan den danske tonnageskat skal håndteres. Sådan lyder det fra Skat. I et svar til ShippingWatch afviser Skat, at der er blevet skabt tvivl om forvaltningen af tonnageskatteordningen og dermed en mangeårig praksis, fordi den danske skattemyndighed valgte at indbringe en række afgørelser i Landsskatteretten for Østre Landsret.

Nu svarer Skat på kritik i omdiskuteret retssag

Skat styrker dialogen med shipping om tonnageskat