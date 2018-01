Kinesiske skibe leverede gods til Nordkorea trods sanktioner

Seks kinesiske skibe har ifølge den amerikanske FN-delegation leveret varer til og fra flere nordkoreanske havne på trods af strenge handelssanktioner mod landet.

Det skriver Wall Street Journal.

Skibene skulle blandt andet have leveret kul til havne i Vietnam og Rusland, og ifølge de amerikanske myndigheder er problemet med nordkoreansk smuglergods stærkt stigende.

Kina benægter ulovligt salg af olie til Nordkorea

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, H.R McMaster, advarer om, at det kan få alvorlige følger, hvis shippingvirksomheder og rederier lader deres skibe sejle med last fra den koreanske diktaturstat.

"Et firma, der har skibe, som deltager i den slags aktiviteter, skal være opmærksom på, at det meget vel kan være på vej mod den sidste last i meget lang tid," siger H.R McMaster til Wall Street Journal.

Nordkorea er dybt afhængig af sin kulindustri, der formodes at indbringe regimet flere milliarder kroner hvert år.

