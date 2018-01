Danske skibsofficerer vil undersøge omfanget af sexchikane til søs

Der er stort set ingen sager om sexchikane til søs mod danske kvindelige skibsofficerer.

Men de få sager er ifølge Søfartens Ledere ikke udtryk for problemets omfang, til trods for at hverken forbundet selv, 3F eller Danske Rederier får indberettet sager om krænkelser til søs. Det lave antal sager står i skarp kontrast til kollegerne i Sverige, hvor mere end 1000 kvindelige søfolk er gået sammen og har delt vidnesbyrd om sexchikane til søs.

"Vi er rystede over beretninger fra Sverige, og Søfartens Ledere vil gerne understrege, at vi på ingen måde kan acceptere nogen form for sexchikane eller chikane i det hele taget til søs," siger formand for Søfartens Ledere, Bjarne Cæsar Jensen, til ShippingWatch, der tror, at kvinderne tier om overgreb. Sexchikane til søs 1.150 svenske kvinder har under hastagget #lättaankar delt beretninger om sexchikane og krænkelser til søs. Delingen af vidnesbyrd kommer i kølvandet på #metoo-sagerne. I Danmark er antallet af sager meget lavt og nærmest ikke-eksisterende ifølge fagforbundene Søfartens Ledere, 3F og Danske Rederier. De få sager afspejler dog formentlig ikke problemets omfang, vurderer både Danske Rederier og Søfartens Ledere. Søfartens Ledere vil derfor igangsætte en undersøgelse, der skal danne baggrund for nye retningslinjer til manskab til søs.

"Det undrer os, at vi som fagforbund ikke har flere sager. Vi vurderer, at det er ekstremt tabubelagt for vores kvindelige kolleger at komme frem med de her sager, og vi er bange for, at de måske bider tænderne sammen i stedet for at fortælle om sagerne. Derfor går der i princippet formentlig en masse krænkede og krænkere rundt, og det vil bliver vi nødt til hurtigst muligt at få frem i lyset."

Undersøgelse og vejledning

For godt to år siden viste en dansk undersøgelse af sexchikane over for danske kvindelige søofficerer, at 78 pct. af kvinderne havde oplevet krænkelser til søs. Søfartens Ledere vurderer, at tallet formentlig nærmere er 100 pct., og derfor vil foreningen iværksætte en undersøgelse.

Jeg ved ikke, om kulturen til søs er værre end andre steder, men uanset hvad skal problemet belyses Bjarne Cæsar Jensen, formand for Søfartens Ledere

"I første omgang er vores opgave at få helt styr på omfanget igennem en undersøgelse. Vores næste skridt vil derefter være at udarbejde retningslinjer til brug ombord, når der er sager med krænkelser," siger Bjarne Cæsar Jensen.

Retningslinjerne og vejledning skal være klare, så det både er klart for de krænkede, hvordan og hvor de skal rette henvendelse for at få hjælp, ligesom det skal være fuldstændig klart for kolleger og ledere til krænkede, hvordan de skal forholde sig og bedst muligt hjælpe den krænkede.

Bjarne Cæsar Jensen har ikke på nuværende tidspunkt ide om, hvorvidt det er nok med undersøgelser og retningslinjer for at få udryddet problemet, men fremhæver, at det ligger meget højt på dagsordenen for Søfartens Ledere at få styr på det.

Det er i alt fem pct. af Søfartens Lederes omkring 3000 medlemmer, der er kvinder, og i forhold til andre faggrupper er kvinder altså meget lavt repræsenteret til søs.

"Jeg ved ikke, om kulturen til søs er værre end andre steder, men uanset hvad skal problemet belyses," siger Bjarne Cæsar Jensen.

Sagerne kan godt være der

Hos Danske Rederier har man i flere år haft fokus på problemet på grund af den tidligere nævnte undersøgelse, der blev udarbejdet af to forskere på SIMAC.

Vi har ikke haft en sexchikanesag. Men det behøver ikke betyde, at de ikke er der Anne Trolle, direktør Danske Rederier

Undersøgelsen fra 2015 fik topfolk i erhvervet, herunder adm. direktør Anne Steffensen fra Danske Rederier til at træde sammen og iværksætte forskellige initiativer for at komme problemerne til livs. Blandt andet at indarbejde håndteringen af sådanne sager i kurser om ledelsesret og arbejdsmiljø og pligten til at reagere, hvis sager opstår.

Anne W. Trolle, direktør hos Danske Rederier, medgiver, at det godt kan virke mærkeligt, at der ikke er nogle sager i den danske industri, når mere end 1000 kvinder har delt deres erfaringer med chikane og sexchikane ombord på den svenske handelsflåde.

"Vi har ikke haft en sexchikanesag. Men det behøver ikke betyde, at de ikke er der," siger hun og fortæller, at hun har hørt om to sager hos danske rederier, men som aldrig er nået til organisationen.

Rederier tager måske selv hånd om sager

"Vi har den opfattelse, at rederierne godt ved, hvordan de skal håndtere sådanne sager og gør noget ved det øjeblikkeligt, så det kommer aldrig til en sag, der bliver rejst. Så rederiet har reageret enten i form af advarsler eller, at den pågældende ryger ud. Det er de få eksempler, jeg har hørt."

Hvad kan få kvinderne til at lade være med at sige noget?

"Det er selvfølgelig et problem, hvis kvinderne ikke tør sige noget. Det kan være deres overordnet, de kan være bange for at blive fyret, de kan være bange for at blive mobbet, fordi de er den eneste kvinde. Der kan være mange grunde til, at de ikke siger noget."

Anne W. Trolle tør ikke konkludere, at forholdene i den danske handelsflåde ikke er de samme som i den svenske.

"Det er vanskeligt at sige. Men vi har rederier, som kender deres forpligtigelser. Det kan også være fagforeningerne, der reagerer hurtigt og får det løst med virksomheden. Måske tør kvinder stadig ikke sige fra, så vi ikke har set sagerne endnu, det er svært at spekulere i. Min pointe er dog, at det er fuldstændig uacceptabelt, hvis det finder sted."

Et af initiativerne, der blev sat i gang efter undersøgelsen fra 2015, er en hotline for søfolk, som kan kontaktes ved sager med chikane, sexchikane og mobning. Ifølge faglig leder Vivek Menon hos Seahealth har der de sidste år været måske et eller to opkald om sexchikane til organisationen, de brugte dog ikke hotlinjen.

Derudover har selskaber spurgt, om de må bruge hotlinjens nummer i deres retningslinjer eller i konkrete sager. Menon kan ikke svare på, hvorfor kvinderne ikke bruger hotlinjen.

"Min erfaring er, at selskaberne får løst sådanne sager selv, da de har strikte interne politikker. Der er også problemer med det her på land, men der kan de i det mindske få hjælp med det samme. Udfordringen på et skib er, at man er isoleret."

3F, der repræsenterer ansatte ombord på de danske færger, har ikke viden om nogle sager med sexchikane, oplyser forbundet til ShippingWatch.

