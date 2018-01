Kvindelige søfolk deler over 1000 vidensbyrd om sexchikane

1.150 svenske kvinder i den svenske shippingindustrien har delt vidnesbyrd om overgreb og sexchikane ombord på skibe.

Efterårets omfattende kampagne mod sexchikane og overgreb mod kvinder, der to fart med #metoo, bredte sig også til søfarten, hvor sexchikane af kvinder har været et stort problem i mange år.

Her har svenske kvinder under opråbet #lättaankar delt over 1000 vidensbyrd om deres oplevelser ombord på svenske skibe på Facebook, og i denne uge var der topmøde blandt flere partnere i industrien for at forebygge overgrebene.

En kvinde beretter, at hun er blevet udsat for sexchikane siden hun som 16-årig begyndte at arbejde som matros.

"Alt fra at overstyrmanden sagde, at det var min pligt som kvinde ombord at ligge med dem, der begår det, til at der kom en mand ind i min kahyt en nat," skriver hun på Facebook-siden.

En anden fortæller om en aften i messen, hvor godt otte kolleger sidder og snakker sammen.

"Jeg sad på en stol med ryggen mod døråbningen, da jeg føler, at noget rører ved med min hals. Jeg vender mig om, og der står en maskinmester med bukserne nede... Han åndede mig i nakken. Alle syntes det var hysterisk morsomt, bare ikke mig."

Rikard Engström er vicedirektør hos de svenske redere, Svensk Sjöfart og siger i en meddelelse, at chikane uanset hvor, hvordan og mod hvem aldrig må accepteres i et samfundt. Og her er søfarten ingen undtagelse.

"For os er dette et vigtigt spørgsmål, og det er centralt for hele branchen, at vi udfører et grundt og langsigtet arbejde med de her spørgsmål. En rettidig handlingsplan og konkrete foranstaltninger til forebyggelse af chikane er en vigtig del af det," siger han.

Siden 1. januar 2017 blev der vedtaget nye bestemmelser om aktive foranstaltninger i den svenske lov om diskrimination, forklarer Ellen Landberg, der arbejder med ligestilling og mangfoldighed hos Lederne.

"Det betyder blandt andet, at arbejdsgiverne skal have rutiner og retningslinjer for at forhindre chikane, sexchikane og repræssalier. Når noget sker, skal organisationerne udrede hændelsen og sikre, at der ikke kommer repressalier mod den, der anmelder," siger hun i meddelelsen.

