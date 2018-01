Danpilot i samarbejde med rival om havnelodsninger

Det statsejede Danpilot og det private Danish Pilot Service har etableret et nyt fælles selskab, Belt Pilot, med base i Fredericia.

Samarbejdet omfatter alene havnelodsninger, og de to selskaber går sammen, fordi det er svært hver for sig at få en fornuftig økonomi i det såkaldte regionalmarked, siger Danpilots adm. direktør Gert Frost.

"Markedet for havnelodsninger har været konkurrenceudsat i ti år, og alle har haft svært ved at få økonomi i det. Der er 64 havne, der skal dækkes 24 timer i døgnet og 365 dage om året. Derfor er samarbejdet et forsøg på at få en omkostningsstruktur, der passer bedre," siger Gert Frost til ShippingWatch.

Jesper Hofmann, der er medejer af Danish Pilot Service, bliver direktør i det nye Belt Pilot og med et ejerskab på på 49 pct., mens Danpilot bliver største ejer.

"Det er et offentligt-privat partnerskab skabt i håb om at få økonomi i et marked, der totalt set ikke er større end 100 mio. kr. på landsplan," siger Gert Frost.

