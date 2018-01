Stigende skibsværdier i tørlast og tank løfter Norden

Rederiet Norden har godt med vind i sejlene for tiden, og det fik for nylig selskabet til at opjustere forventningerne til hele 2017 for anden gang på to måneder.

Torsdag honoreres det af Jyske Bank, der lægger en ekstra femmer oven i kursmålet, der løftes til 130 kr., mens anbefalingen "køb" fastholdes.

"Vi hæfter os også ved, at skibsværdierne er steget 5-8 pct. i tørlast og 10 pct. i produkttank i starten af 2018 - på linje med vurderingen fra flere skibsmæglere. Dollar er ganske vist svækket, men der er basis for opjustering af vores kursmål til 130 kr.," skriver senioranalytiker Frans Høyer i et analysenotat.

Ekstra gang i tankmarkedet

Han vurderer, at der i denne vintersæson er ekstra meget gang i produkttankmarkedet, fordi forventninger om højere priser på sigt får selskaberne til at bygge lagre op.

"Vintersæsonen i produkttank har vist sig at være god, og de amerikanske produktlagre er stigende, hvilket er normalt for denne årstid, men måske også fordi den positive udvikling i produktpriser betyder forventninger om yderligere prisstigninger og tilskyndelse til oplagring," skriver Frans Høyer.

På tørlastmarkedet har der været lidt mere svingende takter, men volatiliteten i priserne og den generelle markedsudvikling, som normalt er meget høj, har ifølge senioranalytikeren fra Jyske Bank fundet et "fornuftigt" niveau.

Det sker på et tidspunkt, hvor efterspørgslen også er noget pænere end i store dele af sidste år.

"Det store spørgsmål inden for tørlast er, om efterspørgslen vil vise vedvarende styrke over de kommende 12-18 måneder. Hvis det er tilfældet, ser markedets udbudsside solid ud, og i så fald kommer vi muligvis til at se noget, der kan minde om et tørlastmarked med stigende priser," skriver Frans Høyer.

Norden-aktien stiger torsdag eftermiddag 0,8 pct. til 127,20 kr.

