Norsk offshoresatsning får stor opgave fra olieselskaber

Strategien virker. Det mener Irene Waage Basili, der er CEO for det norske seismikselskab Shearwater, efter at selskabet har landet en stor kontrakt fra de to olieselskaber Total og Eni.

Shearwater GeoServices er ejet af norske GC Rieber og Rasmussengruppen, der for nylig annoncerede, at man ville sælge sine aktier i det danske rederi Norden.

Med den nye kontrakt skal seismik-rederiet undersøge et område på 10.000 kvadratkilometer 300 kilometer ud for Myanmars kyst. Opgaven ventes at tage et halvt år og begynde i denne måned. Rederiet sætter ikke beløb på ordren, men Irene Waage Basili kalder den betydelig.

"Shearwater har gjort en stor indsats for at kvalificere sig til at arbejde med de større olieselskaber. Vi ser denne ordre som en godkendelse af vores strategi (...)," siger hun i en meddelelse.

Et skib bliver afsat til opgaven, der er den anden store efter en anden i november, som to andre skibe begyndte at arbejde på i december. I alt har selskabet fire skibe.

"Seismikmarkedet er fortsat udfordrende, men på ryggen af en solid præstation i 2017 og i kombination med de nye kontrakter, er Shearwater godt positioneret gennem vintersæsonen og 2018," siger topchefen.

Det var tilbage i oktober 2016, at Rasmussengruppen og GC Rieber Shipping dannede selskabet, som de tilsammen har skudt 60 mio. dollars i.

GC Rieber venter på muligheden for at ekspandere

Rasmussengruppen satser millioner af dollars i olieselskab