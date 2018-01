Bank: Olieprisen vil nærme sig 75 dollars – men falder så igen i 2018

Olieprisen vil fortsætte sin stigning de næste måneder, og i løbet af året vil produktionsunderskuddet presse prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, op mod 75 dollars.

Prisen vil stige i årets første ni måneder, mens den igen vil tage et dyk i løbet af fjerde kvartal, forudser Jyske Bank i en olieprognose for 2018, som banken har offentliggjort onsdag.

"Et produktionsunderskud af råolie ventes til og med tredje kvartal 2018 at medvirke til en yderligere olieprisstigning mod 75 dollars per tønde (Brent)," skriver banken.

"Olieefterspørgslen bliver i årets første til tredje kvartal trukket solidt op af den globale vækst for herefter at stabilisere sig grundet presset af et lavere væksttempo i især Kina. I fjerde kvartal venter vi et produktionsoverskud, som foranlediger, at olieprisen falder tilbage til 55 dollar," fremgår det af analysen.

De seneste uger har investorerne presset olieprisen op - blandt andet på baggrund af aftalen om olieproduktions-reduktionerne i Opec-landene og Rusland.

Den globale økonomi skubber på

Formålet er at reducere olielagrene samt at komme den store overproduktion til livs, og Jyske Banks analytiker venter, at oliemarkedet vil opleve et produktionsunderskud til og med tredje kvartal af 2018.

Samtidig er der i øjeblikket fremgang i den globale økonomi, hvor der er pæn vækst, lave renter og moderat inflation.

"Vi tror, at dette sweet spot varer ved til midten af 2018. Verdensøkonomien nåede således toppen af vækstkurven i 2017, og det ventes at gå svagt nedad i 2018," skriver Jan Bylov, analytiker i Jyske Bank, i olieprognosen.

"Vores økonomiske vækstprognose betyder, at det globale olieforbrug vil vokse til næsten 101 mio. tønder olie per dag i 2018, og dermed en årsvækst på cirka 1,7 mio. tønder olie per dag," fortsætter han.

Ifølge analytikeren er der også en betydelig risiko for, at oliemarkedet kortvarigt vil blive udsat for yderligere prisstigninger, hvis året eksempelvis byder på overraskende og ikke-planlagte produktionsstop.

"Gennem 2017 har produktionsstabiliteten været usædvanligt høj, og en tilbagevenden til "normalitet" udgør derfor en risiko for et lavere olieudbud, som kan foranledige et midlertidig olieprishop," fremgår det af analysen.

Onsdag formiddag koster en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, 68,90 dollars, mens en tønde af den amerikanske WTI-olie handles for 63,60 dollars.

