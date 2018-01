Danske Rederier støtter ny blacklisting af rederier

Danske Rederier bakker op om det opsigtsvækkende initiativ fra verdens største investeringsfond, Oljefondet, som i dag har sortlistet flere rederier for at få deres skibe hugget op i Pakistan og Bangladesh.

Norges Bank, som administrerer pengene i fonden, oplyser i en meddelelse, at den har ekskluderet i alt fire rederier. Der er tale om verdens sjettestørste containerrederi, Evergreen Marine, og de tre mindre rederier Korea Line, Precious Shipping og Thoresen Thai Agencies.

Et femte rederi, Panocean, er desuden sat under overvågning og risikerer dermed at blive udelukket på sigt.

Beslutningen skyldes rederiernes brug af de såkaldte beaching-værfter, hvor skibet sejles op i tidevandszonen og skæres i stykker på stranden under uacceptable forhold, en metode som længe har mødt international kritik.

Direktør i Danske Rederier Maria Skipper Schwenn glæder sig over, at bankerne og investorerne går mere aktivt ind i spørgsmålet om, hvordan den globale flåde af skibe bliver scrappet ud fra en ansvarlig metode og hæfter sig i den forbindelse ved, at Indien ikke er med.

"Det er vigtigt at skelne mellem de enkelte værfter og ikke bare træffe en beslutning ud fra geografisk placering. Jeg synes grundlæggende, det er er et fint initiativ, at investorerne begynder at stille krav, og at fokus er dér, hvor behovet er størst. I Indien er der flere værfter, der har opnået Hongkong Statement of Compliance (SoC) fra anerkendte klassifikationsselskaber, så derfor glæder det mig, at indiske værfter hermed bliver anerkendt for deres forbedringer. Så på sigt vil det være ideelt om man differentierer mellem værfter på individuelt niveau. Så ville initiativet virke som både pisk og gulerod," siger hun til ShippingWatch og fortsætter:

"Det afgørende er, at værftet lever op til Hongkong-konventionen, og dem er der ikke mange af i Pakistan og Bangladesh, som generelt set har substandard faciliteter. Man skal dog huske på, at der er forskelle på værftsstandarden i alle lande – også i Tyrkiet og Kina".

Derfor mener hun også, der skal være "en dør åben" for de værfter der opnår et SoC efter IMO-reglerne, som vel at mærke langt fra er ratificeret af et tilstrækkeligt antal lande.

Bl.a. får Maersk Line hugget gamle containerskibe op i Indien, en beslutning der førte til kritik af det danske rederi, der traditionelt havde holdt sig væk fra de asiatiske strande. De værfter rederiet anvender er Hongkong-certificerede.

