Datter af Bunker Holdings ejer ind i bestyrelsen

Bunker Holding udvider sin bestyrelse med et medlem af ejerfamilien, når Mia Østergaard Nielsen indtræder. Hun er datter af Torben Østergaard-Nielsen, stifter og ejer af USTC-koncernen, som Bunker Holding indgår i.

Det oplyser Bunker Holding, verdens næststørste bunkerkoncern med hovedsæde i Middelfart, i en pressemeddelelse tirsdag.

Mia Østergaard Nielsen, 28, har en BSc, Business Administration & Economics og en MSc, Human Ressource Management, fra Copenhagen Business School.

Hun arbejder i dag som analytiker i den internationale headhuntervirksomhed Spencer Stuart, og hun har tidligere arbejdet i PwC som konsulent.

"Vi glæder os over, at Mia Østergaard Nielsen nu officielt indtræder i bestyrelsen. Ejerfamilien spiller en aktiv og værdifuld rolle i vores hverdag, og med Mias baggrund har vi fået tilført nye og spændende kompetencer, som er med til både at udfordre og udvikle os," siger Keld R. Demant, CEO i Bunker Holding, i pressemeddelelsen.

Bunker Holdings bestyrelse består herefter af:

Torben Østergaard-Nielsen (formand), Klaus Nyborg (næstformand), Michael Keldsen, Peter Frederiksen, Torben Janholt, Peter Korsholm, Morten Hultberg Buchgreitz og Mia Østergaard Nielsen.

Bunker Holding, der i sidste regnskabsår omsatte for 44 mia. kroner gennem sine 43 selskaber i 26 lande, udgør den største del af forretningen i USTC-koncernen. En koncern, der ligeledes opererer inden for shipping, rederivirksomhed og it.

Torben Østergaard-Nielsen, 63, er eneejer og CEO i USTC-koncernen.

Bunker Holding åbner nyt selskab for storkunder

Torben Østergaards koncern får halveret overskuddet

Bunker Holding: Der er seks store udfordringer ved svovlkrav i 2020

Bunker Holding melder klar til de globale svovlkrav