Verdens største investeringsfond sortlister rederier for beaching

Flere rederier bliver nu straffet for at skrotte deres skibe på strandene i Sydasien under farlige forhold for arbejderne og miljøet.

Verdens største investeringsfond, Oljefondet, har sortlistet fem rederier for deres brug af de såkaldte beaching-værfter, hvor skibet sejles op i tidevandszonen og skæres i stykker på stranden.

Norges Bank, som administrerer pengene i fonden, oplyser i en meddelelse, at den har ekskluderet i alt fire rederier. Der er tale om verdens sjettestørste containerrederi, Evergreen Marine, og de tre mindre rederier Korea Line, Precious Shipping og Thoresen Thai Agencies.

Et femte rederi, Panocean, er desuden sat under overvågning og risikerer dermed at blive udelukket på sigt.

Ifølge Oljefondet har de fem rederier skrottet et stort antal skibe på strandene i Pakistan og Bangladesh, hvor miljøet lider stor skade, og flere arbejdere hvert år mister livet eller kommer til skade i ulykker.

Derfor har fondens etiske komite besluttet at ekskludere selskaberne "baseret på en vurdering af en risiko for alvor skade på miljøet og seriøse eller systematiske brud på menneskerettigheder."

Storbanker i tiltag mod skrotpraksis

Oljefondets beslutning kommer på et tidspunkt, hvor shippingbranchen er under hårdt pres for at holde op med at skrotte sine udtjente skibe på strandene i tredjeverdenslande.

Ngo'er og europæiske politikere har længe kritiseret, at rederierne udnytter fattigdom og manglende miljøhensyn i Indien, Pakistan og Bangladesh til at få ophugget sine skibe med mest mulig profit.

Det seneste år er flere investorer imidlertid også begyndt at stille skarpt på rederiernes praksis.

Kort før jul besluttede storbanken Nordea at tilslutte sig et sæt retningslinjer for sikker ophugning, som man opfordrer sine shippingkunder til at følge. Hollandske ABN Amro, ING Bank og NIBC samt skandinaviske DNB, SEB og Eksportkreditt Norge støtter også op om initiativet.

Nordea har desuden tidligere indkaldt Maersk til et aktionærmøde for at få en forklaring på rederiets trussel om at udflage skibe for fortsat at kunne skrotte skibe i kystområdet i Alang i Indien, hvis kommende europæiske regler skulle forbyde beaching.

Netop værfterne i Indien er dog ikke nævnt i Oljefondets sortlistning af de fire rederier.

Betaler højere skrotpris

Sydasien har længe været redernes foretrukne destination, når gamle handelsskibe skal sælges til skrot.

Ifølge ngo'en Shipbreaking Platform blev i alt 227 skibe ophugget i tredje kvartal af 2017. Heraf endte 124 på strandene i Sydasien, hvor de blev ophugget på beaching-værfter i Bangladesh, Indien og Pakistan. Mindst én værftsarbejder mistede samtidig livet i indiske Alang.

Når rederierne foretrækker værfterne i Sydasien, så skyldes det, at de betaler en højere skrotpris end deres konkurrenter i Tyrkiet og Kina, hvor standarden er bedre. De sydasiatiske værfter kan betale en højere skrotpris, fordi de sparer på sikkerheden og lønnen til arbejderne, som ofte er drevet fra deres hjem på grund af fattigdom og bor i barakker rundt om værftet.

Det er især de græske og tyske redere, som er storforbrugere af beaching-værfterne. Siden 2016 har Maersk-gruppen dog også at benyttet sig af foreløbigt to værfter i Alang i Indien efter tidligere at have holdt sig væk, fordi forholdene var for dårlige.

Maersk har valgt at bruge værfterne af økonomiske hensyn i en periode, hvor man forventer at ophugge mange skibe de kommende år. Samtidig mener Maersk, at man kan være med til at højne standarden ved at stille krav til værfterne.

Begge værfter er samtidig certificeret efter den internationale Hongkong-konvention.

