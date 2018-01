Irans præsident: Trump har ikke undergravet atomaftale

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har forsøgt at underminere en atomaftale mellem en række stormagter og Iran. Men det har slået fejl.

Sådan lyder det søndag morgen dansk tid fra den iranske præsident, Hassan Rouhani, i en tv-tale på iransk stats-tv. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

"Den amerikanske regering har fejlet i forsøget på at underminere atomaftalen. På trods af sit nylige forsøg er det mislykkedes for Trump at undergrave aftalen," siger Rouhani ifølge Reuters.

"Aftalen er en langvarig sejr for Iran."

I 2015 indgik Iran en aftale med USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Kina, Rusland og EU.

I grove træk går aftalen ud på, at Iran afvikler centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld fjernes nogle af omverdenens sanktioner mod landet.

Fredag stillede Donald Trump et ultimatum til de europæiske partner: Enten skal "forfærdelige fejl" i aftalen udbedres, ellers trækker USA sig ud.

Sådan sagde præsidenten, efter at han endnu engang i overensstemmelse med aftalen har undladt at indføre atomrelaterede sanktioner mod landet.

"Det her er sidste chance," udtalte han i en skriftlig udtalelse.

"I fraværet af en sådan aftale vil USA ikke undlade at indføre sanktioner endnu engang for at overholde atomaftalen med Iran. Og hvis jeg på noget tidspunkt vurderer, at sådan en aftale ikke kan opnås, vil jeg forlade aftalen med det samme."

