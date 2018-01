Baltic Exchange vil udvikle indeks for LNG

Baltic Exchange er på vej ind i et nyt segment og vil udvikle et indeks for sejlads med LNG.

Derfor opretter Baltic Exchange nu et panel af LNG-mæglere, som skal bidrage med information om LNG-markedet og på sigt dermed skabe LNG-indekset.

"Væksten i LNG-transport til søs har ført til skabelsen af et spotmarked," siger Mark Jackson, der er chief executive i Baltic Exchange, i en meddelelse og tilføjer:

"Baltic Exchange ser frem til at understøtte LNG-fragtmarkedet i takt med, det modner, og vi håber at kunne levere stærk transparent med et indeks."

Baltic Exchange har i forvejen et indeks for tørlast- og tankhandler og blev i 2016 solgt til Singapore Exchange.

