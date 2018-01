Bourbon Offshore vil digitalisere sine skibe

Franske Bourbon Offshore vil udvikle nye digitale løsninger til sin flåde i et nyt strategisk samarbejde med klasseselskabet Bureau Veritas. Det oplyser offshorerederiet i en meddelelse.

Det nye partnerskab er en del af rederiets program om såkaldt smart shipping, hvor rederiet vil øge sikkerhed og pålidelighed for sine offshoreskibe til få omkostninger.

Sammen med Bureau Veritas vil Bourbon som det første udvikle en applikation, der skal se på operationer med systemet dynamic positioning (DP), som ofte bruges offshore, i realtid. På den måde kan folk på broen og ikke mindst ansatte på land se, hvad der sker på skibet. Samtidig skal den nye løsning mindske omkostninger til bunker og vedligehold af DP.

Derudover vil de to partnere udvikle digitale teknologier og håndtere den trusselen fra hackere.

"Vi har besluttet at gå sammen med Bureau Veritas om den måde, vi kan operere skibe på for at få et svar på det nye fokus på drift til optimale omkostninger. Ved at effektivisere arbejdet ombord på skibene vil projektet have en positiv indflydelse på vores operationer," siger Gaël Bodénès, CEO for Bourbon Corporation i en meddelelse.

Bourbon har et pilotprojekt med en anden partner Kongsberg Maritime, hvor man samler data fra DP-systemet fra et skib.

120 skandinaviske søfolk erstattet af Bourbon

Bourbon vil udvikle autonomt offshoreskib

Producent af gødning blandt årets frontløbere i shipping