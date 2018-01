Concordia Maritime får igen fat i flere skibe

Med udsigt til et forventet opsving har det Stena-kontrollerede tankrederi Concordia Maritime besluttet sig for at øge antallet af lejede skibe yderligere.

Rederiet chartrer yderligere to MR-skibe ind, mens to eksisterende kontrakter for to MR-fartøjer forlænges med yderligere et år, fremgår det af en meddelelse.

Ligesom ved tidligere lignende aftaler er denne også foretaget i samarbejde med Stena Bulk, hvor Concordias andel udgør 50 pct. Fartøjerne vil blive opereret via det tidligere Stena Weco, MR-poolen Stena Bulk Product & Chemicals.

"Vi handler på baggrund af vores overbevisning om et gradvist stærkere marked fra og med sommeren 2018. Gennem indhentelse af i alt seks fartøjer (hver 50 pct.) har vi nu øget indtjeningskapaciteten betydeligt," lyder det fra Kim Ullman, CEO for Concordia Maritime, i meddelelsen.

Den seneste aftale er langt fra enestående for rederiet, som i december underskrev en kontrakt på en MR-nybygning, der indchartres i flåden fra slutningen af januar, mens en kontrakt for yderligere et skib blev forlænget. Også i det tilfælde blev aftalen indgået sammen med Stena Bulk.

Concordia Maritime har sideløbende lavet en aftale om udlejning af skibet Stena Performance i seks måneder med mulighed for forlængelse til "et stort globalt olieselskab." Skibet er primært tiltænkt til nichetrafik i Mellemøsten.

