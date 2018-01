Teekay og Wärtsilä halverer CO2-udslip med nyt skib

Tankrederiet Teekay og finske Wärtsilä har indledt et nyt samarbejde om et meget lidt forurenede skib.

De to selskaber har sammen udviklet en shuttle-tanker, som udleder mere end 40 pct. mindre CO2 end almindelige shuttle-tankere. Skibstypen er de skibe, der bruges til at sejle med olie mellem oliefelter offshore til terminaler i land.

I alt er fire af de nye shuttle-tankere blevet bestilt, og sammenlagt har de en pris på 110 mio. euro. Skibene er blevet bestilt i december sidste år og januar i år.

Skibene kan sejle på LNG, hvilket ifølge Wärtsilä er hovedårsagen til det markant lavere CO2-udslip.

"Sammen med Teekay har vi udviklet et koncept, som fører shuttle-tanker-sektoren ind i en ny æra, og som er yderligere bevis på Wärtsiläs evne til at transformere shipping ved at udvikle og udnytte de allernyeste teknologier. Skibene vil have en fantastisk operationel fleksibilitet med hidtil uset manøvreevne og vil opnå, hvad alle operatører stiler mod i dag, nemlig optimal økonomisk og miljømæssig ydeevne," siger Roger Holm, der er leder af Wärtsilä division Marine Solutions.

