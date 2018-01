Minister sender AdvokatWatch i luften

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) trykkede tirsdag eftermiddag på release-knappen og føjede endnu et branchemedie til Watch Mediers buket af online erhvervsmedier, der også omfatter ShippingWatch.

AdvokatWatch stiller skarpt på advokatbranchen og de juridiske afdelinger i de danske virksomheder.

Justitsministeren fremhævede, at han ser frem til at læse AdvokatWatch, der med en kritisk og konstruktiv tilgang ”kigger branchen efter i sømmene og gør os alle sammen klogere”.

”Med jeres nye medie begynder et nyt kapitel for, hvordan retsområdet fremover bliver dækket i Danmark. Som justitsminister glæder det mig, at vi i Danmark nu får et nichemedie udelukkende med fokus på advokatbranchen, som har så vigtig en funktion for hele vores retssamfund,” sagde Søren Pape Poulsen

Mediet vil på advokatwatch.dk gøre læserne klogere på deres branche med nyhedsjournalistik om strategi, resultater, karriere, tendenser, ledelse, talent, innovation, rammevilkår, konkurrence og meget andet.

”Vi ønsker at skabe et medie, der tager branchen alvorligt. Advokaterne spiller en vigtig rolle overalt i erhvervslivet. Det er en branche med indflydelsesrige og magtfulde aktører, og det er en branche, som fortjener et medie, der går tæt på, giver overblik og forholder sig konstruktivt og kritisk til de ting, der rører sig,” siger Signe Ferslev Pedersen, 40, redaktør for AdvokatWatch.

Hun håber, at det nye medie kan være med til at klæde både chefen og medarbejderne på til deres hverdag i branchen – og dermed give dem en konkurrencefordel.

”Når du følger med på AdvokatWatch, ved du, hvad der foregår i branchen, herunder hvad dine konkurrenter foretager sig,” siger Signe Ferslev Pedersen, der har en fortid som reporter på bl.a. Berlingske Business og Dagbladet Børsen.

Mediet udgives af Watch Medier, der drives af Jyllands-Posten og i dag udgiver 10 online businessmedier. Alle sammen skabt ud fra den samme filosofi.

”Vores ambition er som altid at bringe uafhængig, kritisk og fair erhvervsjournalistik om de vigtigste brancher i dansk erhvervsliv. Skrevet af fagjournalister, der ikke laver andet end at skrive om deres branche og dermed hurtigt opnår en stor viden. Vi tror på, at fremtidens medier er skrevet af journalister, der ved, hvad de skriver om,” siger Anders Heering, adm. direktør og chefredaktør for Watch Medier.

Ligesom de øvrige medier er AdvokatWatch abonnementsfinansieret.

”Kvalitetsjournalstik kræver investeringer, og derfor kræver det abonnement at tilgå alt vores indhold. Så længe vi tilbyder et unikt og relevant produkt, vil læserne gerne betale for det – det er så vores opgave at levere det. Hver eneste dag,” siger Anders Heering.

Mens de fleste danske medier kæmper med at tilpasse deres forretningsmodeller til en ny medieverden og et ændret medieforbrug, fremviser Watch Medier fortsat fremgang på bundlinjen på trods af løbende investeringer i nye initiativer.

Ud over AdvokatWatch udgiver Watch Medier søstermedierne AMWatch, EjendomsWatch, EnergiWatch, FinansWatch, FødevareWatch, ITWatch, MediaWatch, MedWatch og ShippingWatch.

